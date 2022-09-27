Будоянц Аветис — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБудоянц Аветис

Будоянц Аветис

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Будоянц Аветис
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Кавказское нам., Эриванская губерния, Новобаязетский уезд, с. Басара

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.