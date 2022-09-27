Газаиров Габдул Хайр. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГазаиров Габдул Хайр.

Газаиров Габдул Хайр.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Газаиров Габдул Хайр.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Казанская губерния, Казанский уезд

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.