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Иваненко Алексей Ильин

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Иваненко Алексей Ильин
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Оренбургская губерния, Оренбургский уезд, Покровской

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