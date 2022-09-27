Голяк Тимоф. Степ. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГоляк Тимоф. Степ.

Голяк Тимоф. Степ.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Голяк Тимоф. Степ.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Бессарабская губерния, Бендерский уезд, Комратской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.