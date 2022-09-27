Кирсанов Петр Вас. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКирсанов Петр Вас.

Кирсанов Петр Вас.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Кирсанов Петр Вас.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Калужская губерния, Жиздринский уезд, Овсоровской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.