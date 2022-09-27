Жидков Ег. Дм. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЖидков Ег. Дм.

Жидков Ег. Дм.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Жидков Ег. Дм.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Орловская губерния, Мценский уезд, Воинской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.