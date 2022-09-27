Поносов Дан. Артем — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПоносов Дан. Артем

Поносов Дан. Артем

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Поносов Дан. Артем
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Томская губерния, Мариинский уезд, Дмитриевск., д. Бирислун.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.