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Плескачов Фед. Глебович

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Плескачов Фед. Глебович
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Смоленская губерния, Дорогобужский уезд, Вышегорская, д. Янова

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