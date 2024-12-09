Дмитриев Тим. Макс. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДмитриев Тим. Макс.

Дмитриев Тим. Макс.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Дмитриев Тим. Макс.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Смоленская губерния, Сычёвский уезд, Гришк., д. Кудрявц.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.