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Шендрик Мих. Ив.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Шендрик Мих. Ив.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Черниговская губерния, г. Глухов

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