Михайленко Семен Пар. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМихайленко Семен Пар.

Михайленко Семен Пар.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Михайленко Семен Пар.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Екатеринославская губерния, Бахмутский уезд, Городовской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.