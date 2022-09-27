Чачлай Гавр. Моис. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧачлай Гавр. Моис.

Чачлай Гавр. Моис.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Чачлай Гавр. Моис.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Харьковская губерния, Изюмский уезд, Стратилатовской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.