Фридман Шлема Мордухов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФридман Шлема Мордухов

Фридман Шлема Мордухов

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Фридман Шлема Мордухов
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Минская губерния, Бобруйский уезд

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.