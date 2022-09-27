Стрельцов Митрофан Кириллович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСтрельцов Митрофан Кириллович

Стрельцов Митрофан Кириллович

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Стрельцов Митрофан Кириллович
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Минская губерния, Новогрудский уезд, Даревской.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.