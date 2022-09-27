Гейер Петр Антонов. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГейер Петр Антонов.

Гейер Петр Антонов.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Гейер Петр Антонов.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Херсонская губерния, Одесский уезд, Ксениевская с.Ксениевка

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.