Ремнев Никол. Захар. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРемнев Никол. Захар.

Ремнев Никол. Захар.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Ремнев Никол. Захар.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Курская губерния, Путивльский уезд, Пригородной.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.