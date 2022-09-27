Новиков Михаил Ефим. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНовиков Михаил Ефим.

Новиков Михаил Ефим.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Новиков Михаил Ефим.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Таврическая губерния, Мелитопольский уезд, Белковки

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.