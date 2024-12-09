Дорофеев Евдоким — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДорофеев Евдоким

Дорофеев Евдоким

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Дорофеев Евдоким
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Полтавская губерния, Золотоношский уезд, Золотоношской, с. Дамант.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.