Рженишевский Григорий Васильев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРженишевский Григорий Васильев

Рженишевский Григорий Васильев

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Рженишевский Григорий Васильев
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Херсонская губерния, Елисаветградский уезд, Любомирская

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.