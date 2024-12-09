Николаев Сергей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНиколаев Сергей

Николаев Сергей

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Николаев Сергей
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Псковская губерния, Псковский уезд, г. Псков, Пскова

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.