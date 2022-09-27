Донцов Елисей Харитонов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДонцов Елисей Харитонов

Донцов Елисей Харитонов

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Донцов Елисей Харитонов
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Воронежская губерния, Богучарский уезд, Бычковская

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.