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Першин Вас. Ильин

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Першин Вас. Ильин
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Тобольская губерния, Ялуторовский уезд, Плетневской

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