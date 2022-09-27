Глазков Прох. Ив. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГлазков Прох. Ив.

Глазков Прох. Ив.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Глазков Прох. Ив.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Тульская губерния, Богородицкий уезд, Казанской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.