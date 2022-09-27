Цецура Петр Пантелейм. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЦецура Петр Пантелейм.

Цецура Петр Пантелейм.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Цецура Петр Пантелейм.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Полтавская губерния, Пирятинский уезд, Сасиновской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.