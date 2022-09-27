Малов Александр Тим. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМалов Александр Тим.

Малов Александр Тим.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Малов Александр Тим.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Пермская губерния, Екатеринбургский уезд, Каслинской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.