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Мамаладзе Леварсий Эрастов

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Мамаладзе Леварсий Эрастов
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Кавказское нам., Кутаисская губерния, Озургетский уезд, Озурчеты

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