Восеров Никита Антон. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВосеров Никита Антон.

Восеров Никита Антон.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Восеров Никита Антон.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Могилёвская губерния, Рогачёвский уезд, д. Морки

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.