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Грибоедов Петр Зах.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Грибоедов Петр Зах.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Кавказское нам., Терская область, Кизлярский отдел, Новоселовск. и д.

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