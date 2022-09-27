Снетков Федор Сем. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСнетков Федор Сем.

Снетков Федор Сем.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Снетков Федор Сем.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Калужская губерния, Жиздринский уезд, Боровенской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.