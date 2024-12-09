Меднис Иван Павл. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМеднис Иван Павл.

Меднис Иван Павл.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Меднис Иван Павл.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Псковская губерния, Псковский уезд, г. Псков, мещ. г. Пскова

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.