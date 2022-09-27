Гуцам Самсон Лейбов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГуцам Самсон Лейбов

Гуцам Самсон Лейбов

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Гуцам Самсон Лейбов
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Бессарабская губерния, Сорокский уезд, Арионештской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.