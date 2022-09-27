Савченко Ром. Тимоф. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСавченко Ром. Тимоф.

Савченко Ром. Тимоф.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Савченко Ром. Тимоф.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Харьковская губерния, Харьковский уезд, Мерефянской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.