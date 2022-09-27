Корояний Ив. Степ. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКорояний Ив. Степ.

Корояний Ив. Степ.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Корояний Ив. Степ.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Таврическая губерния, г. Керчь

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.