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Медведь Дм. Филат.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Медведь Дм. Филат.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Харьковская губерния, Валковский уезд, Алексеевской

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