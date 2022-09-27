Базанов ЛАвр. Гавр. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБазанов ЛАвр. Гавр.

Базанов ЛАвр. Гавр.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Базанов ЛАвр. Гавр.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Калужская губерния, Жиздринский уезд, д. Хазовки

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.