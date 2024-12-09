Плотников Максим Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПлотников Максим Васильевич

Плотников Максим Васильевич

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Плотников Максим Васильевич
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Тобольская губерния, Ялуторовский уезд, Суерской, с. Суеры

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.