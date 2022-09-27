Шишов Никита Иван. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШишов Никита Иван.

Шишов Никита Иван.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Шишов Никита Иван.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Тульская губерния, Венёвский уезд, с. Бредниковск.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.