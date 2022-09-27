Шепель Андрей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШепель Андрей

Шепель Андрей

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Шепель Андрей
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Харьковская губерния, Змиевский уезд, Преображенская, д. Ганебка

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.