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Кольпиницын Никол. Тарасов

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Кольпиницын Никол. Тарасов
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Вятская губерния, Вятский уезд, Медянской, д. Даньки

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