Фомин Вас. Матв. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФомин Вас. Матв.

Фомин Вас. Матв.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Фомин Вас. Матв.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Калужская губерния, Жиздринский уезд, Березовской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.