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Кобан Афанасий Ефим.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Кобан Афанасий Ефим.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Черниговская губерния, Остерский уезд, Семиполковской

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