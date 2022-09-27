Калинин Семен Никитович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКалинин Семен Никитович

Калинин Семен Никитович

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Калинин Семен Никитович
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Пермская губерния, Чердынский уезд, Косинской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.