Мочила Дмитрий Андр. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМочила Дмитрий Андр.

Мочила Дмитрий Андр.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Мочила Дмитрий Андр.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Полтавская губерния, Прилукский уезд, Рудовской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.