Старченко Ант. Ил. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСтарченко Ант. Ил.

Старченко Ант. Ил.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Старченко Ант. Ил.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Курская губерния, Суджанский уезд, Замостьенской.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.