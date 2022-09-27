Саркисов Григорий Богдагар. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСаркисов Григорий Богдагар.

Саркисов Григорий Богдагар.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Саркисов Григорий Богдагар.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Кавказское нам., Елизаветпольская губерния, Арешский уезд, Буджагское

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.