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Веселков Лавр. Егор.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Веселков Лавр. Егор.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Вологодская губерния, Кадниковский уезд, Зубовской, Щекатова

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