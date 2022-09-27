Афоняшин Владимир Андреев. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАфоняшин Владимир Андреев.

Афоняшин Владимир Андреев.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Афоняшин Владимир Андреев.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Тульская губерния, Новосильский уезд

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.