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Вальд Лейба Мендел.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Вальд Лейба Мендел.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Ковенская губерния, Шавельский уезд, м. Лятово

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