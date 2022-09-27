Писарев Федос. Иван. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПисарев Федос. Иван.

Писарев Федос. Иван.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Писарев Федос. Иван.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Томская губерния, Мариинский уезд, Алчедатской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.