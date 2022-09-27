Кувшинов Серг. Григ. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКувшинов Серг. Григ.

Кувшинов Серг. Григ.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Кувшинов Серг. Григ.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Пензенская губерния, Пензенский уезд

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.